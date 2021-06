Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

MALBERG – Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 17jähriger junger Mann randalierte am Freitagabend, 25. Juni 2021, gegen 20.34 Uhr in seiner Wohnung, nachdem er zuvor offensichtlich erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Jugendliche musste zwecks Ausnüchterung in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Hier gegen setzte er sich zur Wehr und es kam zu Widerstandshandlungen sowie Beleidigung gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Quelle: Polizei