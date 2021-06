Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

HERSCHBACH – Unfallflucht in Herschbach

Donnerstagnachmittag, 24. Juni 2021, gegen 17.30 Uhr beschädigte ein Wohnmobil der Firma Weinsberg (neueres Modell) beim Abbiegen aus der Straße Am Backhaus in die Hauptstraße einen am Fahrbahnrand geparkten PKW, sowie vermutlich mit dem Wohnmobilaufbau den Vorbau eines Hauses. Anschließend entfernte sich dieses durch die Hauptstraße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bezüglich des Wohnmobils oder des Unfallhergangs nimmt die Polizeiinspektion Montabaur, Tel: 02602/9226-0 entgegen. Quelle: Polizei