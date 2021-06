Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

IDELBERG – Geburtstagsfeier in Idelberg endete unfriedlich

Freitagabend, 25. Juni 2021, gegen 23:40 Uhr wurde die Polizei Altenkirchen darüber informiert, dass es im Rahmen einer Geburtstagsfeier am Dorfgemeinschaftshaus in Idelberg zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen ist. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ermittelt, dass es zu einem Streit zwischen einem 18 Jahre alten Partybesucher sowie einem 20jährigem und dem 19 Jahre alten Gastgeber gekommen ist, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

In diesem Zusammenhang haben beide Beschuldigte gemeinsam auf den Geschädigten eingeschlagen und ihm gegen den Kopf getreten. Hierdurch ist es vermutlich zu einer Fraktur im Gesichtsbereich gekommen. Beide Beschuldigten sowie der Verletzte waren alkoholisiert. Aufgrund der Verletzungen musste der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Beschuldigten werden sich in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Quelle: Polizei