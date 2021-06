Veröffentlicht am 29. Juni 2021 von wwa

ST KATHARINEN – Unfall in St. Katharinen – erheblichem Sachschaden – Fahrerin verletzt

Donnerstagnachmittag, 24. Juni 2021, fuhr eine 89jährige Frau aus St. Katharinen rückwärts aus ihrer Garagenausfahrt, beschleunigte den Pkw und schoss über die Fahrbahn gegen eine Begrenzungsmauer des gegenüberliegenden Hauses. Danach rollte das Fahrzeug nach vorne, und die Frau fuhr nochmals rückwärts gegen die Mauer. Im Anschluss wollte sie wieder in ihre Einfahrt fahren, verlor aber die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit ihrer eigenen Hauswand. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht abschließend geklärt. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, an ihrem Pkw, ihrem Haus, sowie am Nachbarhaus entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei