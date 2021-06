Veröffentlicht am 28. Juni 2021 von wwa

ELBEN – Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Elben

Ein 17jähriger Zweiradfahrer befuhr am Freitagmorgen, 25. Juni 2021, gegen 07.25 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Bahnhofstraße in Elben. In einer leichten Linkskurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Er wurde leicht verletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei