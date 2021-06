Veröffentlicht am 28. Juni 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Zwei Pkw zusammengestoßen

Donnerstagmorgen, 24. Juni 2021, stießen zwei Pkw auf der Asbacher Straße in Linz frontal zusammen. Eine 42jährige Pkw-Fahrerin aus Leubsdorf befuhr die Asbacher Straße in Fahrtrichtung Kretzhaus, ein 39jähriger Linzer fuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Aus ungeklärter Ursache kam die Frau über die Fahrbahnmitte und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Unfallbeteiligten mussten ärztlich versorgt werden, die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Quelle: Polizei