Veröffentlicht am 28. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Ampeln: Nächster Modernisierungsschritt – Anlagen an der Blücher Straße vorübergehend abgeschaltet

Im Zuge der Umrüstungsarbeiten von insgesamt 13 Lichtzeichenanlagen vorwiegend in der Neuwieder Innenstadt steht nun die Blücherstraße im Mittelpunkt. Dort werden im Lauf der kommenden Wochen gleich drei Ampelanlagen auf Vordermann gebracht.

Bereits seit vergangener Woche wird an der Anlage Ecke Blücherstraße/Augustastraße gearbeitet. Dort erfolgt, wie das Stadtbauamt mitteilt, allerdings lediglich eine Erneuerung der Signalmasten, da die Anlage bereits 2013 umgerüstet wurde. Daher wird dieser Umbau voraussichtlich nur bis Ende nächster Woche dauern.

Längere Zeit werden die weiteren Arbeiten in Anspruch nehmen. So wird ab Montag, 28. Juni, die große Anlage an der Kreuzung Blücherstraße/Sohler Weg/Insterburger Straße umgebaut. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine Abschaltzeit von zirka drei Wochen einstellen. Genauso lange wird die Abschaltung der Ampeln an der Kreuzung Engerser Landstraße/Blücher Straße dauern. Dort beginnen die Arbeiten am Montag, 5. Juli. Die Stadt bittet Autofahrer, Zweiradfahrer und Fußgänger im gesamten Bereich um erhöhte Vorsicht.

Bei der umfassenden Modernisierung der Ampeln geht es unter anderem um die verkehrstechnische und verkehrsplanerische Überarbeitung der Steuerung, den Austausch veralteter Steuergeräte sowie den Ersatz aller Signallampen durch hellere, energiesparende und wartungsarme LED-Technik. Daneben werden defekte und veraltete Teile wie Masten, Ausleger, Kabel und Schächte erneuert.