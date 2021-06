Veröffentlicht am 27. Juni 2021 von wwa

MUDERSBACH – Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz in Mudersbach

Donnerstagvormittag, 24. Juni 2021, in der Zeit zwischen 11:45 und 12:30 Uhr verursachte ein Pkw-Fahrer auf dem Rewe-Markt Kundenparkplatz in Mudersbach im Ortsteil Niederschelderhütte einen Sachschaden an einem geparkten Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer beschädigte beim Ein- oder Aussteigen das neben seinem Pkw abgestellte Fahrzeug nicht unerheblich. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei