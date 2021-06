Veröffentlicht am 27. Juni 2021 von wwa

KIRCHEN – Störer am Corona-Testzentrum in Kirchen

Donnerstagvormittag, 24. Juni 2021, gegen 11:50 Uhr erschien ein 60jähriger Mann am Corona-Testzentrum in Kirchen. Wegen seiner erheblichen Alkoholisierung wurde eine Testung des Mannes abgelehnt, was zur Folge hatte, dass dieser sich aggressiv zeigte und die Mitarbeiter des Testzentrums anpöbelte. Erst durch die Hinzuziehung einer Streifenwagenbesatzung konnte die Störsituation beendet werden. Quelle: Polizei