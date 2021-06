Veröffentlicht am 27. Juni 2021 von wwa

KIRCHEN – Radfahrer bei Sturz schwerverletzt

Mittwochabend, 23. Juni 2021, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 19jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec die Straße Am Ottoturm in Kirchen in Richtung Kreisstraße 101. Infolge eines Fahrfehlers stürzte er mit dem Fahrrad und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der junge Fahrer trug bei seiner Fahrt keinen Schutzhelm, der das Verletzungsbild erheblich gemindert hätte. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. Quelle: Polizei