Veröffentlicht am 27. Juni 2021 von wwa

STEIMEL – Unfallverursacher flüchtet auf der L 265 von der Unfallstelle

Donnerstagnachmittag, 24. Juni 2021, kam es gegen 16:45 Uhr auf der L 265 zu einem gefährlichen Überholvorgang, bei dem der entgegenkommende Fahrzeugführer dem dunklen BMW Kombi nach rechts in den Straßengraben ausweichen musste. An seinem Pkw entstand Sachschaden. Der BMW-Fahrer flüchtete mit seinem Pkw anschließend in Richtung Lautzert. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verkehrsunfallverursacher. Quelle: Polizei