KREIS ALTENKIRCHEN – Kräuterexkursion um Altenkirchen

Gemeinsam geht es wieder in die Natur: Die Gelegenheit nutzt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen für eine Kräuterexkursion am Donnerstag, 8. Juli, in der Zeit von 18 bis circa 20.30 Uhr, am Rande von Altenkirchen. Worum geht es? „Wildpflanzen haben uns so viel zu schenken. Ihre vielfältigen Inhalts- und Nährstoffe unterstützen unsere Gesundheit und bereichern unseren Speiseplan. Aus vielen Geschichten, Mythen und dem Brauchtum rund um unsere Kräuter lernen wir viel über uns und sie“, so die Ankündigung der KVHS.

Die Kräuterexkursion unter der Leitung von Ulrike May aus Berzhausen bietet die Chance, mit fachkundiger Begleitung zu schauen, was in der „Apotheke und Speisekammer Gottes“ momentan wächst. Die Pflanzen, die man am Wegesrand findet, werden besprochen und es gibt Wissenswertes über den Gebrauch, die Verarbeitung und zur Wirkung der Inhaltsstoffe. Anfang Juli ist der Tisch der Natur reich gedeckt. Es ist die hohe Zeit der Heilpflanzen.

Die Exkursion findet unter Einhaltung der dann gültigen Corona-Regelungen auch bei schlechtem Wetter statt. Der Start- bzw. Treffpunkt wird allen Teilnehmenden nach der Anmeldung im Vorfeld bekannt gegeben. Die Teilnahme kostet 18 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.