Veröffentlicht am 27. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Bewegungsstein-Parcours hervorragend angenommen

Auch die Hitze konnte viele Seniorinnen und Senioren nicht davon abhalten, sich am „Bewegungsstein-Parcours“ in der südöstlichen Innenstadt zu treffen. Auf dem Freizeitgelände unter der Rheinbrücke an der Kappelstraße kamen Über-70-Jährige (und einige Jüngere) zusammen, um die Initiative „Land in Bewegung RLP“ mit Leben zu füllen. Bürgermeister Peter Jung begrüßte die aktiven Älteren und betonte, wie wichtig es sei, nach dem langen Lockdown nun wieder gemeinsam in Bewegung zu kommen.

In Kleingruppen konnten die Seniorinnen auf einem Parcours einzelne Stationen, sogenannte Bewegungssteine, durchlaufen. Die Gemeindeschwesternplus, Bewegungsmanager Stefan Puderbach und weitere Bewegungsbegleiter leiteten sie dabei an. Im Mittelpunkt standen Übungen, die die Beweglichkeit trainieren. Die Seniorinnen und Senioren waren mit Begeisterung bei der Sache, hatten viel Spaß und unterstützten sich gegenseitig. Zum Ausdruck kam auch die Freude, sich nach langer Zeit wieder im Freien zu treffen. So konnten neue Kontakte geknüpft und alte wiederbelebt werden. Dieses Angebot im Rahmen der landesweiten Bewegungstage war eine Kooperation der Gemeindeschwesternplus, des Stadtteilbüros der „Südöstlichen Innenstadt", des Bewegungsmanagers der Initiative „Land in Bewegung" im Kreis Neuwied und des Mehrgenerationenhauses Neuwied.