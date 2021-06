Veröffentlicht am 27. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Armut ist Weiblich – Vortragsveranstaltung der Fairtrade Stadt Altenkirchen

Armut ist weiblich – so lautet seit Jahren das Ergebnis internationaler Studien, besonders der globale Süden ist davon betroffen. Nach aktuellen Schätzungen wird etwa 43 Prozent der landwirtschaftlichen Arbeit in den sogenannten Entwicklungsländern von Frauen geleistet, oft ohne, dass sie Eigentumsrechte besitzen oder irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten haben. Sie bekommen schlechtere Löhne als die Männer und oft sind sie nicht in der Lage, ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen. Was der Faire Handel dazu beitragen kann, diese Frauen zu stärken und welche Auswirkungen das auf die gesamte Gesellschaft dort haben kann, ist Thema einer Online-Veranstaltung am 08. Juli 2021 um 19.30 Uhr mit Dr. Hans-Georg Hansen aus Andernach. Er ist Referent im Auftrag von Fairtrade Deutschland und kann kompetent aus den Ländern des globalen Südens berichten.

Die Veranstaltung kann sowohl digital in einer Zoomkonferenz als auch in der Ev. Christuskirche in Altenkirchen analog verfolgt werden. Anmeldung bei Claudia Leibrock unter cleibrock@lidis.de an, mit dem Hinweis, ob Sie den Link für die Zoomkonferenz benötigen. In der Christuskirche sind ausreichend Plätze für eine Teilnahme vor Ort. Vortrag mit Filmeinspielungen und Diskussion am 8. Juli um 19.30 Uhr in der Christuskirche in Altenkirchen. Veranstalter ist die Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Altenkirchen