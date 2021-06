Veröffentlicht am 27. Juni 2021 von wwa

KOBLENZ – Konflikte einvernehmlich lösen durch Mediation – Weiterbildung in Mediation – integrierte Mediation im Fernstudium

Eine Mediation dient der Herbeiführung einvernehmlicher Lösungen zwischen sich streitenden Parteien. Weiterbildungsinteressierte, die beruflich mit Konflikten zwischen Menschen zu tun haben, erlernen in dem berufsbegleitenden Fernstudium Mediation – integrierte Mediation das notwendige Handwerkszeug, um als Mediator oder Mediatorin in solchen Fällen erfolgreich vermitteln zu können. Über Inhalte und Abläufe dieser wahlweise ein-, zwei- oder dreisemestrigen Weiterbildung informiert Studiengangsleiter Arthur Trossen am 30. Juni 2021 ab 18.00 in einer virtuellen Informationsveranstaltung. Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt über https://t1p.de/vkkj , eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mediation spart Zeit und Geld:

In vielen Fällen kommt es bereits nach wenigen Sitzungen mit dem Mediator und den Konfliktpartien zur Lösung des Problems – ohne umfangreichen Schriftverkehr und ohne zweite Instanz. Bei höheren Streitwerten ist eine Mediation erheblich kostengünstiger als herkömmliche Verfahren über mehrere Instanzen. Das Fernstudium deckt folgende Schwerpunkte ab: Mediation als Methode, Verfahren und Kompetenz im System der Konfliktbeilegung. Darüber hinaus berücksichtigt es alle interdisziplinären Einflüsse, Herleitungen, Methoden, Techniken und Interventionen. Fachanwendungen, z.B. Familie und Wirtschaft, werden ebenso einbezogen wie eine intensive Anwendungs- und Berufsvorbereitung. Die Wissensvermittlung erfolgt zum einen mittels didaktisch gut aufbereiteter Studienbriefe. Zusätzlich finden drei intensive Präsenzwochenenden statt – hier setzen die Teilnehmer/innen das theoretische Wissen praktisch um und erfahren in Rollenspielen hautnah, wie eine Mediation funktioniert.

Das wahlweise ein-, zwei- oder dreisemestrige Studium kann als Mediator/in, zertifizierte/r Mediator/in oder Berufsmediator/in abgeschlossen werden.

Das zfh bietet das Fernstudium in Kooperation mit dem Verein Integrierte Mediation e.V. an. Anmeldungen sind noch bis zum 15. Juli 2021 über das zfh für das Wintersemester 21/22 möglich. Weitere Informationen: www.zfh.de/zertifikat/mediation/ und www.in-mediation.eu Foto 07: zfh