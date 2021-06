Veröffentlicht am 26. Juni 2021 von wwa

RHEINBROHL – Sachbeschädigung in Rheinbrohl an Pkw

Dienstag, 22. Juni 2021, in der Zeit zwischen 11:00 und 18:00 Uhr, wurde die Heckscheibe eines geparkten VW Polo in der Pfarrer-Volk-Straße beschädigt. Unbekannte Täter warfen einen Stein in die Scheibe. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei