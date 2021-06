Veröffentlicht am 25. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei Neuinfektionen seit Mittwoch – Inzidenz bei 3,9 Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Freitag, 25. Juni 2021, um 15 Uhr.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden im Kreis Altenkirchen insgesamt 4.928 Menschen positiv auf eine Infektion mit dem Virus getestet. Das sind zwei mehr als am Mittwoch dieser Woche, als das Kreisgesundheitsamt die letzte Meldung veröffentlicht hat.

Als genesen gelten 4.779 Menschen, die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 48, bei beiden Werten wurden gegenüber Mittwoch Korrekturen vorgenommen, da sich bei den Datengrundlagen ein Zahlendreher eingeschlichen hatte. Weiterhin sind unter den aktuell Infizierten fünf Fälle der zuerst in Indien festgestellten Delta-Variante nachgewiesen. Derzeit wird keiner der aktuell Infizierten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis sank laut Landesuntersuchungsamt Koblenz am Donnerstag auf 3,1 und liegt mit 3,9 am Freitag wieder exakt auf dem Mittwoch-Wert. Für das Land wird am Freitag ein Wert von 5,7 gemeldet.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Donnerstag 602 Impfungen statt (307 Erst-, 295 Zweitimpfungen), am Freitag waren es 544 Impfungen (352 Erst-, 192 Zweitimpfungen).

Anmeldungen für Impfungen im Landesimpfzentrum sind weiterhin möglich. Die Registrierung erfolgt online oder telefonisch über die Terminvergabestelle des Landes Rheinland-Pfalz: Web: www.impftermin.rlp.de, Tel.: 0800-5758100. Alle Teststellen im Landkreis finden sich weiterhin über das zentrale Dashboard des Landes unter https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.928

Veränderung zum 23. Juni: +2

Aktuell Infizierte: 48

Geheilte: 4.779

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 0

7-Tage-Inzidenz: 3,9

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.455

Betzdorf-Gebhardshain: 998/+1

Daaden-Herdorf: 558

Hamm: 562/+1

Kirchen: 722

Wissen: 633