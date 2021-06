Veröffentlicht am 26. Juni 2021 von wwa

ATZELGIFT – Aufbruch einer Fischerhütte bei Atzelgift

Im Zeitraum von Montagabend, 21. Juni, um 20.00 Uhr bis Dienstagnachmittag, 22. Juni 2021, um 15.30 Uhr, wurde in eine Fischerhütte außerhalb der Ortslage Atzelgift eingebrochen. Hierbei wurde durch die unbekannten Täter die Eingangstür beschädigt und Gegenstände entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei