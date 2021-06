Veröffentlicht am 25. Juni 2021 von wwa

BAD MARIENBERG – 43jähriger Mann bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzt

Dienstagmittag, 22. Juni 2021, kam es um circa 14.55 Uhr, in der Langenbacher Straße, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. In Höhe der ARAL-Tankstelle kam ein Transporter, aus ungeklärter Ursache, nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw´s wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Quelle: Polizei