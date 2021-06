Veröffentlicht am 25. Juni 2021 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines Kraftrades in Wissen

Ein 62jähriger Mann stellte am Sonntag, 20. Juni 2021, sein Motorrad Honda VT600C, mit amtlichen Kennzeichen EMD-ST9, pannenbedingt am Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen ab und bemerkte bei geplanter Wiederabholung am Dienstagvormittag, 22. Juni 2021, gegen 09:00 Uhr, die offensichtliche Entwendung des Fahrzeuges. Am Montagnachmittag, 21. Juni 2021, 16:00 Uhr, wurde das Fahrzeug durch ihn bei einer Vorbeifahrt noch gesehen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei