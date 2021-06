Veröffentlicht am 26. Juni 2021 von wwa

BAD MARIENBERG – „Jazz till Dusk“ auf dem KulturGut Hirtscheid – Lions Club Bad Marienberg präsentiert LOST IN THE JAM

Mit „Jazz till Dusk“ schlägt die Band LOST IN THE JAM ein neues Kapitel auf. Die im Jahr 2000 gegründete Jazzformation lässt die selbst arrangierten Titel aus der Prohibitionszeit mal „retro“, mal zeitgenössisch erklingen. Fast so, als hätten die Jazzgrößen nie aufgehört zu spielen. Alle Bandmitglieder sind studierte Musiker, die sich auch schon in anderen Formationen, bei weltweiten Auftritten mit namhaften Jazzern, einen Namen gemacht haben.

Jazzig schwungvoll geht es in die Dämmerung mit den professionellen Musikern von LOST IN THE JAM: Gregor Groß (Trompete, Vocals), Frank Bergmann (Sax), Marian Zygmunt (Sax), Armin Franz (Piano), Johannes Pfeifer (Bass), Karl Fedke (Drums) sowie der Sängerin Annette Briechle. Sie alle verstehen sich darauf, den Jazzstandards einen modischen Touch zu verleihen.

Die Besucher dürfen sich auf musikalische Begegnungen mit den Größen des Cotton Clubs wie Duke Ellington, Cab Calloway, Ella Fitzgerald oder Louis Armstrong freuen. Dieser wird täuschend echt vom Trompeter und Sänger Gregor Groß interpretiert. Insgesamt wird ein abwechslungsreiches Repertoire geboten, das die Musik der damaligen Zeit mit aktuellen Elementen der heutigen Jazzmusik mischt.

Dabei glänzen LOST IN THE JAM sowohl instrumental als auch im Solo- und Chorgesang.

Samstag, 31.07.2021, 17 Uhr – Eine Veranstaltung des Lions Club Bad Marienberg auf dem KulturGut Hirtscheid zugunsten eines regionalen Kulturprojektes. In den Mühlenerlen 2, 57647 Alpenrod-Hirtscheid. Eintritt: 20 Euro Foto 04: