KREIS ALTENKIRCHEN – Blütenparadiese für Biene und Co.: Onlinevortrag gibt praktische Tipps zur Gartengestaltung

Am Dienstag, 29. Juni, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen in der Zeit von 19 bis circa 20.30 Uhr einen Onlinevortrag zum Thema „Nützlingsfreundlicher Garten“ an.

Was verbirgt sich dahinter? Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Biene, Hummel und Co. Unterstützung brauchen. Dazu kann man auch im privaten Garten mit einfachen Mitteln beitragen. In diesem Onlinevortrag erklärt Julia Hilgeroth-Buchner, welche Stauden, Kräuter und Saatmischungen sich eignen, um den Tieren ganzjährig Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten zu bieten und den Garten zugleich optisch aufzuwerten. Im Anschluss an den Vortrag gibt es Gelegenheit zum Austausch und zum Fragenstellen.

Teilnahmegebühr am Onlinevortrag kostet 5 Euro. Teilnahmevoraussetzung ist eine stabile Internetverbindung, die Teilnahme ist unkompliziert und erfolgt über einen externen Link, den die Teilnehmenden nach ihrer Anmeldung von der KVHS erhalten. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Web: https://vhs.kreis-ak.eu, Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

