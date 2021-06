Veröffentlicht am 25. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rick Coleman Trio eröffnet den Open Air Sommer auf der Glockenspitze in Altenkirchen

Nach dem bezaubernden Konzert im August 2020 auf dem Schlossplatz in Altenkirchen ist das Rick Coleman Trio erneut zu Gast in der Kreisstadt. Der New Yorker Rick Coleman fasziniert das Publikum auf der ganzen Welt mit seiner einzigartigen Art des Klavierspiels und seinem Gesang. Rick berührt die Zuhörer mit seiner souligen Stimme, während seine klassische Klavierausbildung ihm das technische Fachwissen verlieh, alle musikalischen Stilrichtungen zu spielen.

Myron Miller ist die perfekte Ergänzung zu Rick Colemans Klavier und Stimme. Seine melodiöse Spielweise verbindet sich mit seiner technischen Brillanz, die er sich in jahrelangem Studium von Jazz und klassischer Musik angeeignet hat.

In der Gruppe singt Caroline Mhlanga, die im letzten Jahrzehnt das Publikum bei zahlreichen renommierten internationalen Soul-, Jazz- und Bluesfestivals und Konzerten eroberte.

Caroline’s Eleganz, Myron’s Brillianz und Rick’s Vielfältigkeit bilden das Rick Coleman Trio, eine unschlagbare Combo.

Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de , im Kulturbüro in der Marktstr. 30, in Altenkirchen oder telefonisch unter 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Foto: Jürgen Greis