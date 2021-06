Veröffentlicht am 25. Juni 2021 von wwa

WISSEN – Ski-Club Wissen startet Vereinsleben

Langsam aber sicher kehrt wieder etwas Normalität ein. Die Menschen bekommen wieder mehr Freiheiten zurück, die lange Zeit undenkbar schienen. Endlich mal wieder etwas trinken im Café, ins Freibad gehen, ein Konzert besuchen. Auch der Ski-Club Wissen ist wieder am Start.

Die Nordic-Walking-Freunde treffen sich wieder zu den gewohnten Zeiten montags und dienstags an der Skihütte. Die Wanderfreunde treffen sich auch wieder. Treffpunkt ist jeden 2. Samstag im Monat um 13.30 Uhr auf dem „Platz des Wissener Jahrmarktes“ (Parkplatz hinter der Westerwald Bank).

Auch die Brandeck-Hütte ist sonntags ab 11.00 bis circa 13.00 Uhr zum beliebten Frühschoppen. geöffnet. Der Frühschoppen findet derzeit im Außenbereich auf der Terrasse statt. Es herrscht große Freude bei den Gästen des Sonntags-Frühschoppen, die diesen nunmehr wieder besuchen können.

Während der Corona-Pandemie hat das Wandern und Biken in Deutschland einen kräftigen Boom erlebt und ist dabei so beliebt wie selten zuvor. Erholung ist nicht an weite Entfernungen gebunden. Die Bürger haben ihre Heimat noch mehr lieben und schätzen gelernt. Dies möchte der SCW aufgreifen und hierzu entsprechende Touren anbieten.

Starten möchten der Ski-Club mit einer Wandertour – der Etappe 6 auf dem Natursteig-Sieg „Schleife rund um Herchen“. Dies ist eine erlebnisreiche Wanderung auf einer Strecke von 19 km.

Die Wanderung findet am Sonntag, 27. Juni 2021, statt. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr auf dem Parkdeck des RegioBahnhofes Wissen, Eingang Passage zu den Bahnsteigen und anschließender Fahrt mit dem RE 9 nach Herchen. Für Verpflegung -Essen und Getränke- für ein Picknick unterwegs sorgt bitte jeder selbst.

Neben den Vereinsmitgliedern sind natürlich auch Freunde und Bekannte des Vereins herzlich willkommen. Damit der SCW entsprechend planen kann, Anmeldungen bitte mit Namen und der Anzahl der Teilnehmer per E-Mail an „Frank.Stoever@ski-club-wissen.de“. Die derzeit gültigen Vorschriften der 23. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (23. CoBeLVO) sind bei allen Aktivitäten zu beachten. Aktuelle Informationen zum Vereinsleben können auch der Homepage des Ski-Club Wissen e.V. entnommen werden.