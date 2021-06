Veröffentlicht am 24. Juni 2021 von wwa

WISSEN – Kennzeichendiebstahl in Wissen

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 20. Juni, 16:00 bis Montagmorgen, 21. Juni 2021, 09:30 Uhr, entwendeten in Wissen, Im Buschkamp, auf dem Parkdeck unbekannte Täter an einem Opel Corsa die beiden amtlichen Kennzeichen AK-CF 265. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei