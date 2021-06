Veröffentlicht am 24. Juni 2021 von wwa

SELBACH – Radfahrer bei Eigenunfall schwer verletzt

Montagabend, 21. Juni 2021, gegen 19:50 Uhr, befuhr ein 59jähriger Mann mit seinem E-Bike in Selbach, Tannenstraße, den parallel zum Hundeübungsplatz verlaufenden unbefestigten Wirtschaftsweg und bog an dessen Ende nach rechts in Richtung Selbach-Brunken ab. Dabei rutschte er mit dem Vorderrad von der zum Fahrbahnrand hin erhöhten Teerdecke ab und versuchte, durch Gegenlenken wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Dabei drehte das Vorderrad an der erhöhten Teerkante abrupt ein, so dass er sich überschlug und auf dem Seitenstreifen aufschlug. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei