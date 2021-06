KRAISERSLAUTERN – Unfall mit Überschlag auf der B 270

Veröffentlicht am 24. Juni 2021 von wwa

KRAISERSLAUTERN – Unfall auf der B 270

Aus noch ungeklärter Ursache hat eine 24jährige Frau Dienstagmorgen einen Unfall gebaut. Die Frau war mit ihrem Golf auf der B 270 Richtung Pirmasens unterwegs, als sie in Höhe Walzweiher aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Golf überschlug sich und blieb mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde verletzt und durch den Rettungsdienst zwecks weiterer Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Golf entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschlepper geborgen. Die Feuerwehren Schopp und Krickenbach waren vor Ort. Die B 270 war knapp zwei Stunden gesperrt. |elz Quelle und Foto: Polizei