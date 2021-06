Veröffentlicht am 23. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei Neuinfektionen am Mittwoch – Inzidenz fällt auf 3,9

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Mittwoch, 23. Juni 2021, um 15 Uhr. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden im Kreis Altenkirchen insgesamt 4926 Menschen positiv auf eine Infektion mit dem Virus getestet. Am Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt zwei Neuinfektionen. Aufgrund einer Datenbereinigung am Dienstag, in deren Folge ein bis dahin gelisteter Fall aus der Statistik herausgenommen wurde, liegt die Gesamtzahl damit bei 4.926.

Als genesen gelten mittlerweile 4.801 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 24, darunter sind aktuell fünf Fälle der zuerst in Indien festgestellten Delta-Variante nachgewiesen. Derzeit wird keiner der aktuell Infizierten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt Koblenz bei 3,9, für das Land bei 7,3.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Dienstag 595 Impfungen statt (414 Erst-, 181 Zweitimpfungen), am Mittwoch waren es 618 Impfungen (446 Erst-, 172 Zweitimpfungen). Anmeldungen für Impfungen im Landesimpfzentrum sind weiterhin möglich (Web: impftermin.rlp.de, Tel.: 0800-5758100).

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.926

Veränderung am 22. Juni: -1 (Datenbereinigung)

Veränderung am 23. Juni: +2

Aktuell Infizierte: 24

Geheilte: 4.802

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 0

7-Tage-Inzidenz: 3,9

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.455

Betzdorf-Gebhardshain: 997

Daaden-Herdorf: 558

Hamm: 561

Kirchen: 722

Wissen: 633