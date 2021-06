Veröffentlicht am 23. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – In der Bahnhofstraße trifft 2-D auf 3-D – Schaufenster präsentiert Bild- und Körpersprache

In der Bahnhofstraße 20 zeigen derzeit zwei Künstlerinnen aus der Region flächige Bildwerke und plastische Exponate ihres Schaffens. Damit bietet das Schaufenster des „Kunstforum Westerwald“ Einblicke in das Schaffen zweier Westerwälderinnen, deren Ausdruckskraft auch über die Republik hinaus geschätzt und nachgefragt ist.

Was die Altenkirchener Ton-Bildhauerin Elisabeth Jung und die Hachenburger Malerin Brigitte Struif verbindet, ist ihre ständige Suche nach Form, Farbe und Körperausdruck. Davon zeugen bei der Malerin zwei Bilder aus der Werkreihe „Feeling Violet“. Dabei sticht die Arbeit „Lebenslust“ schon aufgrund ihres stattlichen Maßes und wegen ihrer fröhlichen, positiv stimmenden Farbgebung sogleich ins Auge. Ihr zweites, kleineres Exponat ist „Stillleben mit Vase“ betitelt.

Vor dieser zweidimensionalen Kunst beeindrucken die dreidimensionalen keramischen Skulpturen der Altenkirchener Bildhauerin. Ihre „Menschengestalten“, einzeln oder als Dyaden auf Stelen präsentiert, thematisieren und variieren menschliche Körperformen und Bewegungen.

Somit erfährt die kleine „Niederlassung“ der mittlerweile recht großen Vereinigung von Westerwälder Kunstschaffenden im monatlichen Wechsel neue Blickfänge. Und in diesem Fall haben die beiden Künstlerinnen sie als dialogischen Reiz gemeinsam komponiert. Die Werke dieser beiden heimischen Mitglieder des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler lassen sich als Ergebnis eines ständigen künstlerischen Wechsels von Wahrnehmen und Gestalten lesen.

Eine nächste umfassendere Gelegenheit, der Formsprache der Keramikbildhauerin zu begegnen, bietet sich bei der zweiten Altenkirchener Ausstellung „Kunst im Hausgarten“ im Spätsommer. Voraussichtlich am 22. August, bei schlechter Witterung ersatzweise am 29. August. dieses Jahres werden dann unterschiedliche bildnerische und skulpturale Werke von Kunstschaffenden aus der Region in den Altenkirchener Gärten Im Mühlberg 4 und 39 der Öffentlichkeit dargeboten.

Malerei von Brigitte Struif wird auch während der ARTLOKAL (Kunstmesse) vom 6. bis 8. August 2021 in der Kulturhalle kabelmetal in Windeck-Schladern zu sehen sein.

Auch in ihren heimischen Ateliers und auf den Homepages zeigen die beiden Frauen, wie sich ihre Exponate in das jeweilige Gesamtwerk einfügen:

Elisabeth Jung: www.menschengestalten.de

Brigitte Struif: www.brigitte-struif.de

Foto: Das Schaufenster des Kunstforum Westerwald u.a. mit Brigitte Struifs Bild „Lebenslust“ und den Keramiken von Elisabeth Jung u.a. mit den Titeln „Vor der Nacht“ und „Liegende“. Foto: Werner-Christian Jung