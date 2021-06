Veröffentlicht am 23. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen des Hospizverein Altenkirchen e.V. virtuell zu Besuch im „Haus des Abschieds – Lorenz Spahr Bestattungen“ in Altenkirchen

Im Rahmen des Kurses „Zur Sterbebegleitung befähigen“ hatten die Kursteilnehmer/innen die Möglichkeit, sich über das Thema „Rund um die Bestattung“ zu informieren. Der Besuch konnte wegen der Corona-Pandemie nur virtuell stattfinden. Freundlicherweise hatten sich Sebastian Christ und Daniela Hillmer-Spahr vom Beerdigungsinstitut „Haus des Abschieds – Lorenz Spahr“ in Altenkirchen bereit erklärt, den Info-Abend in Online-Präsenz zu gestalten.

Bestatter Meister Sebastian Christ gab kurz einige Infos zu rechtlichen Themen, beispielsweise, wie lange ein Verstorbener nach Eintritt des Todes zu Hause verbleiben darf. Weiterhin erklärte er die vier sicheren Zeichen, an denen man den Tod eines Menschen feststellen kann. Es folgten sehr anschauliche Einblicke in seine Tätigkeiten bei der Vorbereitung Verstorbener zum Abschiednehmen im Bestattungshaus/am Friedhof oder auch im Trauerhaus, je nach Wunsch der Hinterbliebenen. Hier beginne oftmals bereits der Prozess der Trauerbewältigung. Ein weiteres Thema waren die verschiedenen Bestattungsformen.

Daniela Hillmer-Spahr schilderte ausführlich den Ablauf im Bestatterhaus, angefangen von der ersten Kontaktaufnahme durch Angehörige bis hin zur Beerdigung und oftmals auch darüber hinaus. Diese Beratungen beinhalten die ganze Palette der verschiedensten Dienstleistungen rund um eine Bestattung. Hierbei sei sehr viel Fingerspitzengefühl gefordert. Nur so könne man den Angehörigen trotz ihrer Trauer das Gefühl vermitteln gut aufgehoben zu sein.

Sebastian Christ nahm die Kursteilnehmer*innen dann mit auf eine Online-Führung durch das „Haus des Abschieds“. Danach bestand die Möglichkeit, Fragen zu den verschiedenen Themen zu stellen.

Abschließend waren sich die neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen des Hospizvereins einig, dass man heute viele interessante Einblicke und Eindrücke von der Arbeit in einem Bestattungshaus gewinnen konnte. Auf vielfachen Wunsch wurde vereinbart, ein Krematorium zu besuchen, sobald dies die Pandemie-Vorgaben wieder erlauben. Ein besonderer Dank gilt Daniela Hillmer-Spahr und Sebastian Christ vom „Haus des Abschieds – Lorenz Spahr“ für die vielen Informationen rund um die Bestattung.

Möchten auch Sie sich in der Hospizarbeit einbringen? Es erwartet Sie eine sinnstiftende Tätigkeit, eine lebendige Gemeinschaft und interessante, herausfordernde Begegnungen und Erfahrungen. Ein neuer Grundkurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ beginnt am 4. September 2021. Infos und Anmeldungen über das Hospizbüro in Altenkirchen: 0 26 81 – 87 96 58. Besuchen Sie auch gerne die Homepage unter www.hospizverein-ak.de. Foto: HausdesAbschieds-HPV-AK