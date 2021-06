Veröffentlicht am 23. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Architekt Stefan Schäfer beim bundesweiten Tag der Architektur vertreten Nachhaltige Baukunst vor Ort erleben: Führungen zum Tag der Architektur am 26.-27. Juni

Stefan Schäfer aus Heimbach-Weis/Neuwied wurde als einer von 42 Architekten von einer hochkarätigen Jury von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz für sein nachhaltiges Bauprojekt für die Presto Gruppe in Kobern-Gondorfausgezeichnet. Mit diesem Neubau ist er beim Tag der Architektur 2021 vertreten. Der Tag der Architektur ist das größte bundesweite Baukulturevent und lädt in Rheinland-Pfalz seit 1995 Bauinteressierte ein, beispielhafte Architektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung zu erleben.

Der Architekt bietet exklusive kostenfreie Führungen an. Eine Anmeldung ist notwendig. Mit dem Projekt „Anbau an ein bestehendes Bürogebäude“ wurde Schäfer von der Presto Gruppe beauftragt. Dabei war es dem Bauherrn, dessen unternehmerisches Handeln einen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft von Mensch und Umwelt leistet, die Aspekte nachwachsender Rohstoffe und Umweltfreundlichkeit besonders wichtig. „Mit unseren Geschäftsfeldern u.a. Presto Humus und Presto Biomasse leben wir Nachhaltigkeit seit über 40 Jahren in unserem wertebasierten Familienunternehmen“, betont Alexander Storr, Firmeninhaber der Presto Gruppe und begründet darin seinen Wunsch, diese Themen auch in der Architektur des Neubauprojektes aufzugreifen. Mit der Gebäudekonstruktion in nachhaltiger Holzrahmenbauweise, natürlichen Dämmstoffen (Zellulosedämmung und Holzfaserdämmung), einer Dachbegrünung und einer modernen energieoptimierten Gebäudetechnik ist dem Architekten Stefan Schäfer dies gelungen.

Seinem Leitbild der nachhaltigen Bauweise in Holz und Stein verpflichtet, wurde er nun ausgezeichnet. Im Rahmen der Auszeichnung für den Tag der Architektur laden Bauherr und Architekt am Samstag, 26. und Sonntag, 27. Juni 2021 jeweils um 11 und 13 Uhr zu einer Führung ein. Die Führungen zeigen die Raffinessen des Baus und stehen allen Interessierten offen.

Erleben Sie architektonische Ästhetik aus Meisterhand. Eine Anmeldung ist per Mail unter presse@presto-humus.de aufgrund der Covid-Situation erforderlich. Die Führungen finden im Bauprojekt statt. Die Adresse lautet: Gewerbegebiet Sürzer Höfe, 56330 Kobern-Gondorf Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, vom 26. Juni bis 11. Juli 2021 virtuell am Tag der Architektur teilzunehmen. 45 Architekturvideos (darunter auch eines zum Neubau der Presto Gruppe von Architekt Stefan Schäfer) laden mit virtuellen Rundgängendurch die Projekte und bieten spektakuläre Einblicke und Erläuterungen. www.diearchitekten.org/main-menue/tag-der[1]architektur/tag-der-architektur/programm/