23. Juni 2021

STREITHAUSEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung auf der K 21

Montagnachmittag, 21. Juni 2021, befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW die K 21 aus Marienstatt kommend in Fahrtrichtung Streithausen. An der Einmündung zur K 21 in Richtung Streithausen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den rechten Seitenstreifen und beschädigte einen Leitpfosten, der Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Führerschein des deutlich alkoholisierten Mannes wurde sichergestellt. Quelle: Polizei