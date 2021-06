Veröffentlicht am 23. Juni 2021 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfall auf der BAB 48

Montag, 21. Juni 2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall vor der Bendorfer Brücke auf der BAB 48, in Fahrtrichtung Dreieck Dernbach. Ein PKW befuhr die Anschlussstelle Koblenz Nord in Richtung Dreieck Dernbach. Ein LKW-Fahrer, der die BAB 48 aus Richtung Trier befuhr, übersah den PKW beim Fahrstreifenwechsel nach rechts, so dass es zu einer Kollision kam. Der PKW-Fahrer wurde verletzt, das Fahrzeug kam auf zwei Fahrstreifen zum Stehen, so dass die für die Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Der Verkehr konnte über den linken Fahrstreifen abfließen. Quelle: Polizei