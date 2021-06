Veröffentlicht am 23. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Mit Pkw in Neuwied über Verkehrsinsel gefahren

Ein 48jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Sonntagmorgen, 20. Juni 2021, gegen 06:39 Uhr in der Dierdorfer Straße in Neuwied mit seinem Pkw über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit dem darauf befindlichen Verkehrsschild, da er durch die tiefstehende Sonne nichts mehr sehen konnte. Durch das Überfahren der Verkehrsinsel wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen und es entstand eine Ölspur. Das auslaufende Öl gelangte in den Kanal. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Quelle: Polizei