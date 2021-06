Veröffentlicht am 23. Juni 2021 von wwa

RENNEROD – Sachbeschädigung durch Verunreinigung eines Pools

Zwischen Sonntag, dem 13. Juni gegen 23:00 Uhr und Montag, dem 14. Juni 2021, gegen 07:30 Uhr verunreinigten unbekannte Täter einen Pool in Rennerod, in der Straße „Im Fils“, indem sie eine aufschäumende Substanz in ihn hineinkippten. Zusätzlich wurde eine Art Drohschreiben hinterlassen. Wer kann dazu Angaben machen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizeidienststelle in Westerburg. Quelle: Polizei