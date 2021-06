Veröffentlicht am 23. Juni 2021 von wwa

KALTAU – Verkehrsunfall in Kaltau auf der K 65

Am Samstagnachmittag, 19. Juni 2021, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 42jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes Sprinter die Kaltauer Straße – K 65 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Seifermühle und wollte in Höhe des Anwesens Nr. 15 wenden. Beim Rückwärtsfahren prallte er infolge Unachtsamkeit gegen eine Straßenlaterne. An dem Transporter entstand circa 6.000 Euro; an der Laterne nur geringer Sachschaden. Quelle: Polizei