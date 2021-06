Veröffentlicht am 23. Juni 2021 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Sachbeschädigung in Neustadt (Wied) an einem PKW

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19. bis 20. Juni 2021, sind Im Sonnenland in Neustadt (Wied) an einem geparkten VW Polo von einem unbekannten Täter die Autoreifen zerstochen worden. In allen vier Reifen befinden sich jeweils 2 Zentimeter breite Einstiche.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei