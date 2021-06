Veröffentlicht am 22. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der Badmintonclub Altenkirchen öffnet wieder seine Türen

Lange blieben die Sporthallen geschlossen und die Sportler/innen mussten ihr Training umstrukturieren und zu Hause fortsetzen. Doch auf Dauer wird Sport ohne Badminton natürlich schnell langweilig. Nun können aber alle Badminton-Begeisterten beruhigt aufatmen, denn ab dem 22. Juni beginnt wieder das Training beim Badmintonclub Altenkirchen!

Um am Training teilzunehmen ist ein negatives Corona Testergebnis bei Personen älter als 14 Jahren (ausgenommen vollständig Geimpfte oder Genesene) sowie eine vorherige Anmeldung notwendig, da sich nur eine bestimmte Anzahl an Personen in der Halle aufhalten darf. Weitere Infos zu den Voraussetzungen für die Teilnahme am Training und den Hygienevorschriften finden sich auf der Homepage des BCA: www.ak-badmintonclub.de.

Trainingszeiten sind dienstags und freitags für Jugendliche ab 10 Jahren von 18:30 bis 20 Uhr, für Erwachsene im Anschluss von 20 bis 22 Uhr. Donnerstags ist Training für Kinder ab sechs Jahren sowie für Fortgeschrittene von 17:00 bis 18:30 Uhr.