Veröffentlicht am 22. Juni 2021

BENDORF – Verkehrsunfall auf der L 308 – Motorradfahrer schwer verletzt

Sonntagabend, 20. Juni 2021, um 22:35 Uhr kam es auf der L 308 zwischen Vallendar und Höhr-Grenzhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der alleinbeteiligte Motorradfahrer verletzte. Der 53jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach befuhr die Landstraße aus Richtung Vallendar kommend in Richtung Höhr-Grenzhausen. Ausgangs einer Linkskurve kam er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und von der Straße ab. Dabei zog er sich einen Knochenbruch und multiple Prellungen zu und wurde vom DRK in das Krankenhaus nach Dernbach gebracht. Am Motorrad, das durch einen Abschleppdienst geborgen wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei