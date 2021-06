Veröffentlicht am 22. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – 77jähriger Radfahrer nach Kollision mit BMW schwer verletzt

Freitagvormittag, 18. Juni 2021, gegen 11:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Langendorfer Straße in Neuwied. Aus Richtung Berggärtenstraße kommend befuhr eine 21jährige Fahranfängerin mit ihrem BMW die Langendorfer Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände übersah sie einen 77jährigen Radfahrer, der auf dem neu angelegten Radfahrstreifen ebenfalls stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Der Radfahrer wurde durch den verständigten Krankenwagen in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert. Am PKW und dem Fahrrad entstand geringer Schaden. Quelle: Polizei