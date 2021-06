WORMS – Mit 3 Promille hinterm Steuer

Veröffentlicht am 22. Juni 2021 von wwa

WORMS – Mit 3,17 Promille hinterm Steuer

Die auffällige Fahrweise eines vorausfahrenden PKW in Worms-Herrnsheim veranlasste am Sonntag, 20. Juni 2021, einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer dazu, die Polizei zu informieren. Der Wagen fahre in Schlangenlinien und sei bereits mehrfach nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, berichtet der Zeuge gegen 13:00 Uhr. In der Von-Steuben-Straße ignorierte der Fahrer zunächst die Anhaltesignale der hinzugezogenen Polizeistreife und steuerte mehrfach in den Grünstreifen, bis er schließlich im Bereich Slevogtstraße stoppte. Aus dem Fahrzeug war deutlicher Alkoholgeruch festzustellen, weswegen dem 41jährigem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Mit 3,17 Promille war der Mann absolut fahruntüchtig, woraufhin der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen wurde. Quelle: Polizei