Veröffentlicht am 22. Juni 2021 von wwa

BÖHL-INGELHEIM – Navi führt in Wassergraben

Eine 19jährige Frau aus Esthal wollte am Samstagabend, 19. Juni 2021, zum Niederwiesenweiher. Ihr Navigationssystem führte sie zunächst zum nahegelegenen Naturfreundehaus und von dort über einen Feldweg zum Weiher. Kurz vor dem Gewässer kam sie vom Feldweg ab und geriet in einen Wassergraben, wodurch die Airbags auslösten und Sachschaden am Pkw entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Abschleppdienst befreite den Wagen aus dem Graben. Quelle: Polizei