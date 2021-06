Veröffentlicht am 22. Juni 2021 von wwa

SCHEUERFELD – Zeitungen in Scheuerfeld entwendet

Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18. auf den 19. Juni 2021, in Scheuerfeld, in der Hauptstraße zwei vor dem Dorfladen zum Abholen bereitgestellte Pakete Zeitungen entwendet. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 02741/926-0 melden. Quelle: Polizei