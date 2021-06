Veröffentlicht am 22. Juni 2021 von wwa

SCHEUERFELD – Verkehrsunfallflucht in Scheuerfeld

Eine 57jährige Pkw-Fahrerin fuhr am Samstagnachmittag, 19. Juni 2021, gegen 15.47 Uhr, in Scheuerfeld, in der Hauptstraße rückwärts aus ihrer Garage und touchierte dabei ein an der gegenüberliegenden Straßenseite geparktes Motorrad eines 67jährigen Mannes. Das Motorrad fiel gegen einen Zaun, wobei das Zweirad sowie der Zaun beschädigt wurden. Die Frau entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Knall wurde allerdings die Zauneigentümerin aufmerksam, sodass die Verursacherin erkannt und ermittelt werden konnte. Diese muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Quelle: Polizei