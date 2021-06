Veröffentlicht am 21. Juni 2021 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall im Kirchener Ortsteil Freusburg

Ein 61jähriger Pedelec-Fahrer, der am Samstagnachmittag, 19. Juni 2021, gegen 16.32 Uhr, einen Waldweg zwischen Kirchen und Freusburg befuhr, stürzte, weil er mit dem Pedal an einem Stein hängen blieb. Er verletzte sich dabei leicht und musste ärztlich versorgt werden. Am Rad entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei