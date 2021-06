Veröffentlicht am 21. Juni 2021 von wwa

BRACHBACH – Rollerdiebstahl in der Industriestraße in Brachbach

Durch unbekannte Täter wurde in der Samstagnacht, 19. Juni 2021, in Brachbach, in der Industriestraße der am Bahnhof abgestellter Roller einer 16jährigen Heranwachsenden entwendet. Es handelt sich um ein Kleinkraftrad der Marke Motowell, Typ Magnet, Farbe rot/weiß. Die Polizei sucht Zeugen der Tat: Telefon: 02741/926-0. Quelle: Polizei