Veröffentlicht am 21. Juni 2021 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Herbeiführen einer Brandgefahr im Niederfischbacher Ortsteil Oberasdorf

Ein 38jähriger Mann und eine 26jährige Frau, beide aus Freudenberg, entzündeten am Samstagabend, 19. Juni 2021, gegen 18.10 Uhr, in Niederfischbach, Ortsteil Oberasdorf, in der Oberasdorfer Straße, bei der sommerlichen Hitze und Trockenheit ein Feuer auf dem Kinderspielplatz und überließen es anschließend sich selbst. Obwohl sich die Feuerstelle auf Betonuntergrund befand, war die mögliche Ausbreitung wegen der frischgemähten Wiese und Waldnähe konkret gegeben. Die beiden müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Unrechtsbewusstsein war offensichtlich überhaupt nicht vorhanden, so die eingesetzten Beamten. Quelle: Polizei