Veröffentlicht am 21. Juni 2021 von wwa

GEBHARDSHAIN – 12jährigem Jungen die Umhängetasche gestohlen

Während ein 12jähriger Junge am Samstagnachmittag, 19. Juni 2021, gegen 15.35 Uhr, in Gebhardshain, in der Wissener Straße auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes ein wenig Skateboard fuhr, wurde seine schwarze Umhängetasche der Marke Eastpak, die er auf einem Altkleidercontainer abgelegt hatte, von unbekannten Tätern entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat: Telefon 02741/926-0. Quelle: Polizei