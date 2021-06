Veröffentlicht am 21. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Keine Neuinfektionen am Wochenende – Inzidenz bei 10,1

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Montag, 21. Juni 2021, um 16 Uhr. Weiterhin 4.925 laborbestätigte Infektionen weist die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen seit Pandemiebeginn aus. Das entspricht dem Stand vom vergangenen Freitag. Zwar meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz am Sonntag einen neuen Positiv-Fall, der war aber in der Freitagsmitteilung des heimischen Gesundheitsamtes bereits berücksichtigt.

Als genesen gelten mittlerweile 4755 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 69, in insgesamt sechs Fällen wurde die zuerst in Indien festgestellte Delta-Variante nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut LUA bei 10,1 für das Land bei 9,0.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Samstag 471 Impfungen statt (98 Erst-, 373 Zweitimpfungen), am Samstag waren es 658 Impfungen (172 Erst-, 486 Zweitimpfungen).

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.925

Steigerung zum 18. Juni: —

Aktuell Infizierte: 69

Geheilte: 4.755

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 1

7-Tage-Inzidenz: 10,1

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.455

Betzdorf-Gebhardshain: 996

Daaden-Herdorf: 558

Hamm: 561

Kirchen: 722

Wissen: 633