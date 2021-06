Veröffentlicht am 24. Juni 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Weniger Steine, mehr heimische Arten: Wer hat den lebendigsten Vorgarten? – Aktion für die Umwelt: Stadt und Kreis Neuwied laden zum Wettbewerb ein

Die Lokalen Agenda 21 von Stadt und Landkreis Neuwied macht sich stark für den Umwelt- und Naturschutz. Denn die Artenvielfalt geht zurück, die Zahl der Insekten und heimischen (Garten-)Vögel sinkt rapide. „Eine der Ursachen liegt in den schwindenden Lebensräumen und den abnehmenden Futterplätzen. Eintönige Schottergärten und gepflasterte Bereiche bieten heimischen Arten keinen ökologischen Wert“, betont Landrat Achim Hallerbach, der weiß, dass das letztlich auch für einfache Rasenflächen gilt. Stein- und Schottergärten tragen zudem zur sommerlichen Erhitzung bei. Darüber hinaus können weniger gesundheitsschädliche Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden, Straßenlärm wird nicht gedämpft. „Deshalb haben wir die Neuanlage von Schottergärten in Neuwieder Neubaugebieten auch mittlerweile verboten“, erinnert Oberbürgermeister Jan Einig an einen entsprechenden Stadtratsbeschluss.

Um dem Schwund an Natur entgegenzuwirken, gibt es in Stadt und Landkreis Neuwied aber zahlreiche weitere Aktionen. Nach dem jüngst abgeschlossenen Projekt „Neuwieder Bienenbeetbox“ lädt die Lokale Agenda 21 nun in Anlehnung an den Vorjahreswettbewerb „Schönster Vorgarten“ zu den „Lebendigen Vorgärten“ ein. Dabei können sich alle Gärtner mit ihren Vorgärten bewerben und zeigen, welch bunten Insektenlebensraum sie gestaltet haben und wie Sie mit Ihrem Garten das Insektensterben aufhalten. Jeder Teilnehmer erhält bei Anmeldung bis zum Einsendeschluss 31. August eine regionale Aufmerksamkeit. Die drei Gewinner werden mit einem Gutschein einer heimischen Staudengärtnerei belohnt.

Wer mitmachen möchte, schickt bitte per E-Mail ein Foto seines Gartens aus der schönsten Jahreszeit an gabi.schaefer@kreis-neuwied.de und beantwortet folgende Fragen:

Ist Ihr Garten:

insekten-/ bienenfreundlich

biologisch vielfältig

klimafreundlich

pflegeleicht

reich an heimischen Pflanzen

mit Sonderstrukturen gestaltet (Teich, Lesessteinhaufen, Trockenmauern)

Welche Pflanzen befinden sich hauptsächlich in Ihrem Vorgarten?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden im September bekannt gegeben. Foto: